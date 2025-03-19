У Херсоні внаслідок атаки РФ загинув чоловік, є поранений, — ОВА

Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — є загиблий та поранений
Російські війська у середу, 19 березня, завдали удару по Херсону. Для цього окупанти використали артилерію, є загиблий та поранений.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.
Атака на Херсон 19 березня
"Близько 11:00 російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок "прильоту" 19-річний хлопець дістав вибухову травму і контузію", — йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
А голова ОВА Олександр Прокудін додав, що внаслідок російського обстрілу загинув чоловік — він дістав поранення, несумісні з життям.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали удару дроном по енергосистемі залізниці Дніпропетровської області.
Також ворог атакував Київ: у місті лунали вибухи, Сили ППО збили 19 безпілотників.
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