РФ вдарила по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині

РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині, є знеструмлення
Російські війська в ніч проти середи, 19 березня, атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання по енергосистемі залізниці у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.
Атака на Дніпропетровщину 19 березня
"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби УЗ, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Також ворог завдав повторного удару під час ліквідації наслідків першої атаки — на щастя, обійшлося без постраждалих.
"Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням", — додали в компанії.
Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом погодився на "паузу" в ударах по енергетиці.
Крім того, вибухи лунали й в Києві. Ворог завдав ударів дронами, працювали Сили ППО.
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