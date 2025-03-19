РФ вдарила по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині

Пожежа. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти середи, 19 березня, атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання по енергосистемі залізниці у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

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"Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби УЗ, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Також ворог завдав повторного удару під час ліквідації наслідків першої атаки — на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням", — додали в компанії.

Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом погодився на "паузу" в ударах по енергетиці.

Крім того, вибухи лунали й в Києві. Ворог завдав ударів дронами, працювали Сили ППО.