РФ ударила по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине

Пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на среду, 19 марта, атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

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"Под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УЗ, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. Также враг нанес повторный удар во время ликвидации последствий первой атаки — к счастью, обошлось без пострадавших.

"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением", — добавили в компании.

Скриншот поста УЗ

Напомним, глава Кремля Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на "паузу" в ударах по энергетике.

Кроме того, взрывы раздавались и в Киеве. Враг нанес удары дронами, работали Силы ПВО.