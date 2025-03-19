РФ ударила по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине

РФ атаковала Укрзализныцу на Днепропетровщине, есть обесточивание
Российские войска в ночь на среду, 19 марта, атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
Атака на Днепропетровскую область 19 марта
"Под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы УЗ, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. Также враг нанес повторный удар во время ликвидации последствий первой атаки — к счастью, обошлось без пострадавших.
"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением", — добавили в компании.
Напомним, глава Кремля Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на "паузу" в ударах по энергетике.
Кроме того, взрывы раздавались и в Киеве. Враг нанес удары дронами, работали Силы ПВО.
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