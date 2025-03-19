В Херсоне в результате атаки РФ погиб мужчина, есть раненый, - ОВА

Скорая помощь. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска в среду, 19 марта, нанесли удар по Херсону. Для этого оккупанты использовали артиллерию, есть погибший и раненый.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА в Telegram.

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Атака на Херсон 19 марта

"Около 11:00 российские войска атаковали из артиллерии Херсон. В результате "прилета" 19-летний парень получил взрывную травму и контузию", — говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Скриншот поста Херсонской ОВА

А председатель ОВА Александр Прокудин добавил, что в результате российского обстрела погиб мужчина — он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар дроном по энергосистеме железной дороги Днепропетровской области.

Также враг атаковал Киев: в городе раздавались взрывы, Силы ПВО сбили 19 беспилотников.