Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры некоторые поезда 20 марта задержатся

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

В результате вечерних обстрелов Кировоградской области получили повреждения элементы железнодорожной инфраструктуры. Подробный обзор убытков и начало восстановительных работ возможны только через некоторое время, поэтому Укрзализныця меняет маршрут некоторых поездов, которые прибудут с опозданием.

Такое сообщение размещено в Telegram-канале Укрзализныци.

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С целью обеспечения безопасности пассажиров временно изменены маршруты движения ряда поездов дальнего следования:

№53 Днепр - Одесса

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск

№7 Харьков - Одесса

№128 Львов - Запорожье

№52 Одесса - Запорожье

Объезд поврежденных участков приведет к задержке движения не менее трех часов, за что Укрзализныця приносит извинения перед пассажирами.

В Укрзализныце отмечают, что ни один рейс дальнего сообщения не отменяется. К станциям Кировоградской области, которые временно не обслуживаются, пассажиров доставят утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Отправление поезда №790 Кропивницкий-Киев состоится только после тщательного осмотра инфраструктуры и оценки уровня безопасности. Сейчас пассажиры и экипаж находятся в безопасном месте.

Точная информация о времени отправки, прогнозные сроки завершения ремонтных работ и маршруты движения утренних поездов будет предоставлена дополнительно на официальных каналах Укрзализныци.

Напомним, 19 марта захватчики ударили по Херсону артиллерией. В результате российского обстрела погиб человек.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьковскую область. Враг убил одного человека и ранил четырех.