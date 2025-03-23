Приложение и сайт Укрзализныци не работают — известна причина

Вагоны поезда на перроне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Онлайн сервисы Укрзализныци не работают. Это связано с техническим сбоем в системе IT. Над устранением проблемы сейчас работают.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в воскресенье, 23 марта.

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Как отметили в пресс-службе, пока нельзя приобрести билеты на поезд через приложение и сайт. Также временно не работают онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги. Это произошло из-за технического сбоя в IT системе Укрзализныци.

"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Укрзализныця усилила железнодорожные кассы на вокзалах дополнительными работниками. Это сделали, чтобы избежать очередей и вовремя всех обслужить.

Напомним, Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Донецкой области. Их отвезли в безопасные регионы.

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