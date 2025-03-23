Приложение и сайт Укрзализныци не работают — известна причина

Онлайн сервисы Укрзализныци не работают — какая причина
Онлайн сервисы Укрзализныци не работают. Это связано с техническим сбоем в системе IT. Над устранением проблемы сейчас работают.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в воскресенье, 23 марта.
Почему не работают сервисы Укрзализныци
Как отметили в пресс-службе, пока нельзя приобрести билеты на поезд через приложение и сайт. Также временно не работают онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги. Это произошло из-за технического сбоя в IT системе Укрзализныци.
"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем", — говорится в сообщении.
Укрзализныця усилила железнодорожные кассы на вокзалах дополнительными работниками. Это сделали, чтобы избежать очередей и вовремя всех обслужить.
Напомним, Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Донецкой области. Их отвезли в безопасные регионы.
Также ранее мы писали о том, что российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела ранены четыре железнодорожника.
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