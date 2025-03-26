Укрзалізниця відновлює онлайн-сервіси після кібератаки — яка ситуація зранку 26 березня

Кібератака на Укрзалізницю — яка ситуація з купівлею білетів
Укрзалізниця продовжує відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Наразі каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 26 березня.
Відновлення Укрзалізниці після кібератаки
У компанії наголосили, що планують вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів уже найближчим часом.
"Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Помічники — вокзальні "янголи" — теж на чергуванні та готові вам допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати — 26 та 27 березня", — йдеться у повідомленні.
Пасажирам рекомендують приходити за купівлею квитків не у пікові години, а краще:
- з 09:00 до 11:00;
- з 14:30 до 16:30.
Відомо, що власникам паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент у поїзді та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах.
"Фахівці Укрзалізниці та залучені експерти продовжують працювати цілодобово, щоб уже найближчим часом ми могли повернутися з гарними новинами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня ворог здійснив кібератаку на Укрзалізницю. Внаслідок цього онлайн-сервіси перестали працювати.
Попри заяви Укрзалізниці, нардепка Оксана Савчук вважає, що громадянам не варто чекати на швидке відновлення сайту та застосунку.
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