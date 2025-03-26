Укрзализныця восстанавливает онлайн-сервисы после кибератаки — какая ситуация с утра 26 марта

Очередь на вокзале. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после кибератаки. Сейчас кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 26 марта.

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В компании отметили, что планируют выйти на финишную прямую по восстановлению ресурсов уже в ближайшее время.

"Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники — вокзальные "ангелы" — тоже на дежурстве и готовы вам помочь. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта", — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют приходить за покупкой билетов не в пиковые часы, а лучше:

с 09:00 до 11:00;

с 14:30 до 16:30.

Известно, что владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент в поезде и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах.

"Специалисты Укрзализныци и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы уже в ближайшее время мы могли вернуться с хорошими новостями", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, 24 марта враг совершил кибератаку на Укрзализныцю. Вследствие этого онлайн-сервисы перестали работать.

Несмотря на заявления Укрзализныци, нардеп Оксана Савчук считает, что гражданам не стоит ждать быстрого восстановления сайта и приложения.