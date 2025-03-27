Кибератака на Укрзализныцю — компания возобновила онлайн-продажи билетов

Люди на вокзале. Фото: УНИАН

Укрзализныця возобновила онлайн-продажи билетов после самой масштабной кибератаки на ключевые операционные системы. Восстановить сайт и приложение удалось за 89 часов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 27 марта.

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Восстановление после кибератаки

Сначала будет доступен базовый функционал. Речь идет о приобретении и возврате билетов на все направления в течение 20 суток.

"Несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру — офлайн и онлайн — мы продолжаем движение и становимся еще сильнее", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что не допущена утечка никакой сенситивной информации. Сейчас железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов.

"Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда — как и все дни до этого — курсируют по расписанию", — говорится в сообщении.

Людей предупредили о возможных временных технических перебоях из-за пиковых перегрузок сервиса.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Что известно о кибератаке

Напомним, 23 марта возник технический сбой в работе IT-системы компании. Тогда усилили работу касс.

А 24 марта в Укрзализныце сообщили о массированной кибератаке. Перестали работать онлайн-сервисы.

В результате на вокзалах образовались очереди у касс. Люди покупали билеты офлайн.

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что враг, вероятно, не хочет останавливать железнодорожное сообщение Украины, а стремится контролировать информацию.

Кроме того, вчера в Укрзализныце отметили, что владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент в поезде и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания.