Укртранснафта: завершено ремонт на ділянці нафтопроводу "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" між Угорщиною та Росією. Фото: Reuters

На українській ділянці нафтопроводу "Дружба" завершили ремонтні роботи. Компанія "Укртранснафта" вже повідомила партнерів про скасування форс-мажорних обставин. Відновлення транзиту нафти до країн ЄС очікується найближчими днями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення MOL Group у вівторок, 22 квітня.

Україна завершила ремонт на ділянці нафтопроводу "Дружба"

Сьогодні, 22 квітня, АТ "Укртранснафта", яке обслуговує українську частину нафтопроводу "Дружба", поінформувало партнерів про завершення всіх необхідних ремонтних робіт.

Також компанія заявила про припинення дії форс-мажорних обставин, які були запроваджені 27 січня 2026 року. Станом на вечір 21 квітня ці обмеження офіційно втратили чинність, що відкриває можливість для відновлення транспортування нафти.

В "Укртранснафті" зазначили, що вже готові повернутися до транзиту сирої нафти у напрямку Угорщини та Словаччини. Підготовчі роботи тривають: наразі здійснюється опресування та заповнення трубопроводу.

Скриншот повідомлення MOL Group

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова підтвердила початок технічних процедур, необхідних для запуску системи. За її словами, процес іде за планом.

Очікується, що повноцінне відновлення постачання нафти може відбутися вже 23 квітня, якщо не виникне додаткових технічних перешкод.

Скриншот повідомлення міністерки економіки Словаччини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 21 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба". Ця ділянка була пошкоджена внаслідок російських атак. Глава держави зазначив, що нафтопровід може відновити функціонування.

