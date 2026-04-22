Укртранснафта: завершен ремонт на участке нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" между Венгрией и Россией. Фото: Reuters

На украинском участке нефтепровода "Дружба" завершили ремонтные работы. Компания "Укртранснафта" уже уведомила партнеров об отмене форс-мажорных обстоятельств. Возобновление транзита нефти в страны ЕС ожидается в ближайшие дни.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение MOL Group во вторник, 22 апреля.

Украина завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"

Сегодня, 22 апреля, АО "Укртранснафта", которое обслуживает украинскую часть нефтепровода "Дружба", проинформировало партнеров о завершении всех необходимых ремонтных работ.

Также компания заявила о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, которые были введены 27 января 2026 года. По состоянию на вечер 21 апреля эти ограничения официально утратили силу, что открывает возможность для возобновления транспортировки нефти.

В "Укртранснафте" отметили, что уже готовы вернуться к транзиту сырой нефти в направлении Венгрии и Словакии. Подготовительные работы продолжаются: сейчас осуществляется опрессовка и заполнение трубопровода.

Скриншот сообщения MOL Group

Министр экономики Словакии Дениса Сакова подтвердила начало технических процедур, необходимых для запуска системы. По ее словам, процесс идет по плану.

Ожидается, что полноценное возобновление поставок нефти может состояться уже 23 апреля, если не возникнет дополнительных технических препятствий.

Скриншот сообщения министра экономики Словакии/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 21 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба". Этот участок был поврежден в результате российских атак. Глава государства отметил, что нефтепровод может восстановить функционирование.

