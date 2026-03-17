Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Укргідрометцентр прогнозує дощі та мокрий сніг в Україні завтра

Укргідрометцентр прогнозує дощі та мокрий сніг в Україні завтра

Дата публікації: 17 березня 2026 14:42
Укргідрометцентр прогнозує дощі та мокрий сніг в Україні завтра
Люди йдуть містом з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 18 березня, в Україні буде доволі прохолодно. У деяких регіонах очікуються дощ та мокрий сніг. Також вночі прогнозують морози.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Погода в Україні на 18 березня
Погода в Україні на 18 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 18 березня

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в нижніх шарах атмосфери спостерігатиметься підвищення тиску, а на територію України поступово поширюватиметься вплив північного антициклону.

Водночас на висотах пануватиме зона низького тиску з Чорного моря, що принесе хмарність і місцями невеликий дощ на Лівобережжі, а вночі можливий мокрий сніг. Завтра над країною утримуватиметься холодне повітря, особливо відчутне вдень.

У середу в Україні буде хмарно. Очікується північно-східний вітер, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі — +3...-2 °С. Проте вдень буде дещо тепліше — +4...+9. На Закарпатті буде приємна весняна погода — + 10...+15 °С.

У південно-східній частині України  в ночі + 1...+6 °С , вдень —  +7...+12 °С.

Прогноз погоди на 18 березня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала про похолодання в Україні 17 березня. Сьогодні  у східній частині країни пройдуть дощі. Проте день буде доволі сонячним.

В Укргідрометцентрі також прогнозували похолодання та дощі на 17 березня. На сході, вдень на південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями можливий невеликий дощ сьогодні.

Також ми інформували, що 17 березня сильних магнітних бур не очікується. У вівторок геомагнітне поле буде в межах від спокійного до нестійкого. Проте метеозалежним варто подбати про самопочуття.  

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

