Синоптик Діденко прогнозує в Україні дощі та похолодання

У вівторок, 17 березня, в Україні очікується похолодання. Попри зниження температури день буде сонячним. Однак у східній частині країни пройдуть дощі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також:

Карта температур повітря на 17 березня. Фото: Діденко/Facebook

Прогноз погоди в Україні на 17 березня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, завтра відчутно холодніше буде в східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Вдень очікується — +4...+8 °С.

Найтепліше у вівторок буде у західних областях — +10...+16 °С.

На решті території України протягом дня 17 березня очікується — +8+11 °С. Вітер буде спокійним.

Однак, із завтрашнього дня почнуть з'являтися дощі по території України. У вівторок опади очікуються у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте на більшості території України все ж буде сухо та сонячно.

У Києві 17 березня буде суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, близько 0 °С. А на околицях столиці до -2 °С. Протягом дня потеплішає до +7...+9 °С.

Синоптик Діденко зазначає, що найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. А потепління прийде за тиждень, 23 березня.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що на 16 березня синоптик Наталка Діденко прогнозувала також незначне зниження температури повітря. Проте, за її словами, понеділок в Україні буде сонячним та без хмар.

Також ми інформували про прогноз магнітних бур на 16 березня. У понеділок суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, однак можливі легкі збурення, тому метеозалежним варто на це звернути увагу.

Зазначимо, що 20 березня в Україні настане день весняного рівнодення. Після цієї дати тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься щодня.