Синоптик Діденко прогнозує в Україні похолодання до +9 °С

Синоптик Діденко прогнозує в Україні похолодання до +9 °С

Дата публікації: 15 березня 2026 13:12
Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 березня, в Україні стане дещо прохолодніше. Проте день буде сонячним, без хмарності. Температура повітря знизиться — вдень очікується +9...+13 °С. А із середини тижня будуть опади.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з понеділка температура повітря буде поступово знижуватися. Відтак, у денні години буде +5...+10 °С.

Крім того, із середи, 18 березня, зʼявляться опади — періодичні.

Завтра, 16 березня, ще побуде тепліша погода, очікується вдень +9...+13 °С. Понеділок буде сонячним.

У Києві 16 березня також без опадів, +10...+12 °С. Надалі ставатиме дещо прохолодніше.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня
Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Нагадаємо, що синоптики попереджали про небезпечну погоду в Україні 15 березня. Вночі можливі заморозки — очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Зауважимо, що 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Від цієї дати світла пора дня триватиме довше та довше з кожним днем.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом весни 2026 року. Та коли країну накриє справжнє тепло.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
