Синоптики попереджають про небезпечну погоду завтра

Сильний вітер.

У неділю, 15 березня, в Україні очікується помірно тепла погода. Вдень прогнозують до +13 °С, а от вночі можливі заморозки. Крім того, синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру

У неділю в Україні буде невелика хмарність, опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східний, східний, 7-12 м/с. На південному сході країни і в західних областях синоптики попереджають про пориви 15-20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також можливі порушення руху транспорту.

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 15 березня очікується вночі -2...+3 °С. Вдень синоптики прогнозують +8...+13 °С.

Прогноз від Meteoprog на 15 березня

Жителям західних областей завтра варто чекати на продовження періоду стійкої антициклональної погоди. Опадів не буде. Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують -2...+3 °С, а вдень буде +10...+15 °С.

На півночі України буде переважно суха та малохмарна погода, опадів не очікується. Вітер прогнозують південно-східний, 5-10 м/с. Вночі позначки термометра покажуть -3…+2 °С, а вдень буде +8…+13 °С.

Центральна частина країни також завтра буде без опадів. Вітер прогнозують східного напрямку, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме -2…+3 °С, а вдень +9…+14 °С.

На півдні країни теж без опадів. Завтра буде переважати східний вітер, 7-12 м/с. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря в межах -1…+4 °С, а вдень очікується +8…+13 °С.

Без опадів завтра буде й у східній частині України. Вітер прогнозують східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, а вдень прогнозують +8…+13 °С.

