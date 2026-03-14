Головна Новини дня Синоптики попереджають про небезпечну погоду завтра

Синоптики попереджають про небезпечну погоду завтра

Дата публікації: 14 березня 2026 18:18
Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 березня, в Україні очікується помірно тепла погода. Вдень прогнозують до +13 °С, а от вночі можливі заморозки. Крім того, синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру

У неділю в Україні буде невелика хмарність, опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східний, східний, 7-12 м/с. На південному сході країни і в західних областях синоптики попереджають про пориви 15-20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також можливі порушення руху транспорту.

Попередження про небезпечну погоду 15 березня. Фото: скриншот

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 15 березня очікується вночі -2...+3 °С. Вдень синоптики прогнозують +8...+13 °С.

Прогноз погоди на 15 березня. Фото: скриншот

Прогноз від Meteoprog на 15 березня

Жителям західних областей завтра варто чекати на продовження періоду стійкої антициклональної погоди. Опадів не буде. Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують -2...+3 °С, а вдень буде +10...+15 °С.

На півночі України буде переважно суха та малохмарна погода, опадів не очікується. Вітер прогнозують південно-східний, 5-10 м/с. Вночі позначки термометра покажуть -3…+2 °С, а вдень буде +8…+13 °С.

Карта антициклону. Фото: Meteoprog

Центральна частина країни також завтра буде без опадів. Вітер прогнозують східного напрямку, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме -2…+3 °С, а вдень +9…+14 °С.

На півдні країни теж без опадів. Завтра буде переважати східний вітер, 7-12 м/с. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря в межах -1…+4 °С, а вдень очікується +8…+13 °С.

Без опадів завтра буде й у східній частині України. Вітер прогнозують східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, а вдень прогнозують +8…+13 °С.

Раніше ми писали про те, якою буде погода цієї весни в Україні. Синоптики дали детальний прогноз на всю пору року.

Також ми розповідали про те, що сьогодні, 14 березня, на Землі очікується підвищена сонячна активність. Це може спричинити сильну магнітну бурю. Метеозалежні люди можуть погано почуватися.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
