Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Синоптики предупреждают об опасной погоде завтра

Синоптики предупреждают об опасной погоде завтра

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 18:18
Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 марта, в Украине ожидается умеренно теплая погода. Днем прогнозируют до +13 °С, а вот ночью возможны заморозки. Кроме того, синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра

В воскресенье в Украине будет небольшая облачность, осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. На юго-востоке страны и в западных областях синоптики предупреждают о порывах 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения движения транспорта.

Прогноз погоди від синоптиків на неділю, 15 березня
Предупреждение об опасной погоде 15 марта. Фото: скриншот

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 15 марта ожидается ночью -2...+3 °С. Днем синоптики прогнозируют +8...+13 °С.

Прогноз погоди від синоптиків на неділю, 15 березня
Прогноз погоды на 15 марта. Фото: скриншот

Прогноз от Meteoprog на 15 марта

Жителям западных областей завтра стоит ждать продолжения периода устойчивой антициклональной погоды. Осадков не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью прогнозируют -2...+3 °С, а днем будет +10...+15 °С.

На севере Украины будет преимущественно сухая и малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью отметки термометра покажут -3...+2 °С, а днем будет +8...+13 °С.

Прогноз погоди від синоптиків на неділю, 15 березня
Карта антициклона. Фото: Meteoprog

Центральная часть страны также завтра будет без осадков. Ветер прогнозируют восточного направления, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит -2...+3 °С, а днем +9...+14 °С.

На юге страны тоже без осадков. Завтра будет преобладать восточный ветер, 7-12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -1...+4 °С, а днем ожидается +8...+13 °С.

Без осадков завтра будет и в восточной части Украины. Ветер прогнозируют восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а днем прогнозируют +8...+13 °С.

Ранее мы писали о том, какой будет погода этой весной в Украине. Синоптики дали подробный прогноз на все время года.

Также мы рассказывали о том, что сегодня, 14 марта, на Земле ожидается повышенная солнечная активность. Это может вызвать сильную магнитную бурю. Метеозависимые люди могут плохо себя чувствовать.

прогноз погоды погода в Украине ветер
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации