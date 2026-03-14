Синоптики предупреждают об опасной погоде завтра
В воскресенье, 15 марта, в Украине ожидается умеренно теплая погода. Днем прогнозируют до +13 °С, а вот ночью возможны заморозки. Кроме того, синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.
Прогноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра
В воскресенье в Украине будет небольшая облачность, осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. На юго-востоке страны и в западных областях синоптики предупреждают о порывах 15-20 м/с.
Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также возможны нарушения движения транспорта.
По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 15 марта ожидается ночью -2...+3 °С. Днем синоптики прогнозируют +8...+13 °С.
Прогноз от Meteoprog на 15 марта
Жителям западных областей завтра стоит ждать продолжения периода устойчивой антициклональной погоды. Осадков не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью прогнозируют -2...+3 °С, а днем будет +10...+15 °С.
На севере Украины будет преимущественно сухая и малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью отметки термометра покажут -3...+2 °С, а днем будет +8...+13 °С.
Центральная часть страны также завтра будет без осадков. Ветер прогнозируют восточного направления, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит -2...+3 °С, а днем +9...+14 °С.
На юге страны тоже без осадков. Завтра будет преобладать восточный ветер, 7-12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -1...+4 °С, а днем ожидается +8...+13 °С.
Без осадков завтра будет и в восточной части Украины. Ветер прогнозируют восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а днем прогнозируют +8...+13 °С.
