Прогноз магнитных бурь на 14-15 марта

В субботу, 14 марта, на Земле ожидается повышенная солнечная активность, которая вызовет магнитную бурю. Наиболее ощутимой она может стать для метеозависимых людей, ведь геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 14 марта

По данным специалистов, геомагнитные бури оцениваются по так называемому К-индексу — шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее колебания магнитного поля Земли и их возможное влияние на людей, технику и системы связи.

В субботу, 14 марта, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. По космическим меркам такая буря считается относительно слабой, однако она все же может сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды и геомагнитные колебания.

В воскресенье, 15 марта, солнечная активность будет постепенно снижаться. В то же время магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии. В этот день прогнозируются магнитные волнения с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время магнитных бурь даже умеренные геомагнитные колебания могут ухудшать самочувствие метеозависимых людей.

Самыми распространенными симптомами являются головная боль или ощущение давления в голове, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, проблемы со сном.

Также возможны раздражительность, снижение концентрации внимания. Некоторые люди отмечают головокружение, общую слабость, колебания артериального давления, учащенное сердцебиение или неприятные ощущения в области груди.

Ранее стало известно, когда ожидать сильных магнитных бурь в марте. Астросиноптики назвали даты, в которые метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

А также жителей Украины предупредили о сильном ветре в некоторых областях.