Головна Новини дня Астросиноптики попередили про сильну магнітну бурю

Астросиноптики попередили про сильну магнітну бурю

Дата публікації: 14 березня 2026 14:18
Прогноз магнітних бур на 14-15 березня
Дівчина йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 14 березня, на Землі очікується підвищена сонячна активність, яка спричинить магнітну бурю. Найбільш відчутною вона може стати для метеозалежних людей, адже геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), передає Новини.LIVE.



За даними фахівців, геомагнітні бурі оцінюються за так званим К-індексом — шкалою від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильнішими є коливання магнітного поля Землі та їхній можливий вплив на людей, техніку і системи зв'язку.

У суботу, 14 березня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. За космічними мірками така буря вважається відносно слабкою, однак вона все ж може позначитися на самопочутті людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди та геомагнітні коливання.

У неділю, 15 березня, сонячна активність поступово знижуватиметься. Водночас магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. Цього дня прогнозуються магнітні хвилювання з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню.

Прогноз магнітних бур з 14 по 16 березня. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Під час магнітних бур навіть помірні геомагнітні коливання можуть погіршувати самопочуття метеозалежних людей.

Найпоширенішими симптомами є головний біль або відчуття тиску в голові, підвищена втомлюваність, сонливість чи, навпаки, проблеми зі сном.

Також можливі дратівливість, зниження концентрації уваги. Деякі люди відзначають запаморочення, загальну слабкість, коливання артеріального тиску, прискорене серцебиття або неприємні відчуття в ділянці грудей.

Раніше стало відомо, коли очікувати сильних магнітних бур у березні. Астросиноптики назвали дати, у які метеозалежним людям варто бути уважними до свого самопочуття.

А також мешканців України попередили про сильний вітер у деяких областях.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
