Главная Новости дня Синоптик Диденко прогнозирует в Украине похолодание до +9 °С

Синоптик Диденко прогнозирует в Украине похолодание до +9 °С

Дата публикации 15 марта 2026 13:12
Люди гуляют по городу весной. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 марта, в Украине станет немного прохладнее. Однако день будет солнечным, без облаков. Температура воздуха снизится — днем ожидается +9...+13 °С. А со средины недели начнутся осадки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Реклама
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, с понедельника температура воздуха будет постепенно снижаться. Следовательно, в дневные часы будет +5...+10 °С.

Кроме того, со среды, 18 марта, появятся осадки — периодические.

Завтра, 16 марта, еще побудет более теплая погода, ожидается днем +9...+13 °С. Понедельник будет солнечным.

В Киеве 16 марта также без осадков, +10...+12 °С. В дальнейшем будет становиться несколько прохладнее.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня
Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Напомним, что синоптики предупреждали об опасной погоде в Украине 15 марта. Ночью возможны заморозки — ожидаются опасные метеорологические явления.

Заметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. С этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение весны 2026 года. И когда страну накроет настоящее тепло.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
