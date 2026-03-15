Синоптик Диденко прогнозирует в Украине похолодание до +9 °С
В понедельник, 16 марта, в Украине станет немного прохладнее. Однако день будет солнечным, без облаков. Температура воздуха снизится — днем ожидается +9...+13 °С. А со средины недели начнутся осадки.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине на 16 марта
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, с понедельника температура воздуха будет постепенно снижаться. Следовательно, в дневные часы будет +5...+10 °С.
Кроме того, со среды, 18 марта, появятся осадки — периодические.
Завтра, 16 марта, еще побудет более теплая погода, ожидается днем +9...+13 °С. Понедельник будет солнечным.
В Киеве 16 марта также без осадков, +10...+12 °С. В дальнейшем будет становиться несколько прохладнее.
Напомним, что синоптики предупреждали об опасной погоде в Украине 15 марта. Ночью возможны заморозки — ожидаются опасные метеорологические явления.
Заметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. С этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.
Читайте Новини.LIVE!