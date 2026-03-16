Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Синоптик Диденко прогнозирует в Украине дожди и похолодание

Синоптик Диденко прогнозирует в Украине дожди и похолодание

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 12:32
Люди идут по городу весной во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 марта, в Украине ожидается похолодание. Несмотря на снижение температуры день будет солнечным. Однако в восточной части страны пройдут дожди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Реклама
Карта температур воздуха на 17 марта. Фото: Диденко/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 17 марта

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, завтра ощутимо холоднее будет в восточной части Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Днем ожидается — +4...+8 °С.

Теплее всего во вторник будет в западных областях — +10...+16 °С.

На остальной территории Украины в течение дня 17 марта ожидается — +8 +11 °С. Ветер будет спокойным.

Однако, с завтрашнего дня начнут появляться дожди по территории Украины. Во вторник осадки ожидаются в восточной части и в околокарпатских областях. Однако на большинстве территории Украины все же будет сухо и солнечно.

В Киеве 17 марта будет сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, около 0 °С. А в окрестностях столицы до -2 °С. В течение дня потеплеет до +7...+9 °С.

Синоптик Диденко отмечает, что ближайшая неделя будет в Украине прохладной. А потепление придет через неделю, 23 марта.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что на 16 марта синоптик Наталка Диденко прогнозировала также незначительное снижение температуры воздуха. Однако, по ее словам, понедельник в Украине будет солнечным и без облаков.

Также мы информировали о прогнозе магнитных бурь на 16 марта. В понедельник существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако возможны легкие возмущения, поэтому метеозависимым стоит на это обратить внимание.

Отметим, что 20 марта в Украине наступит день весеннего равноденствия. После этой даты продолжительность светового дня постепенно будет увеличиваться ежедневно.

похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации