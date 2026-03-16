Синоптик Диденко прогнозирует в Украине дожди и похолодание

Люди идут по городу весной во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 марта, в Украине ожидается похолодание. Несмотря на снижение температуры день будет солнечным. Однако в восточной части страны пройдут дожди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Реклама

Читайте также:

Карта температур воздуха на 17 марта. Фото: Диденко/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 17 марта

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, завтра ощутимо холоднее будет в восточной части Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Днем ожидается — +4...+8 °С.

Теплее всего во вторник будет в западных областях — +10...+16 °С.

На остальной территории Украины в течение дня 17 марта ожидается — +8 +11 °С. Ветер будет спокойным.

Однако, с завтрашнего дня начнут появляться дожди по территории Украины. Во вторник осадки ожидаются в восточной части и в околокарпатских областях. Однако на большинстве территории Украины все же будет сухо и солнечно.

В Киеве 17 марта будет сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, около 0 °С. А в окрестностях столицы до -2 °С. В течение дня потеплеет до +7...+9 °С.

Синоптик Диденко отмечает, что ближайшая неделя будет в Украине прохладной. А потепление придет через неделю, 23 марта.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что на 16 марта синоптик Наталка Диденко прогнозировала также незначительное снижение температуры воздуха. Однако, по ее словам, понедельник в Украине будет солнечным и без облаков.

Также мы информировали о прогнозе магнитных бурь на 16 марта. В понедельник существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако возможны легкие возмущения, поэтому метеозависимым стоит на это обратить внимание.

Отметим, что 20 марта в Украине наступит день весеннего равноденствия. После этой даты продолжительность светового дня постепенно будет увеличиваться ежедневно.