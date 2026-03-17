Укргидрометцентр прогнозирует дожди и мокрый снег в Украине завтра

Люди идут по городу с зонтиками.

В среду, 18 марта, в Украине будет довольно прохладно. В некоторых регионах ожидаются дождь и мокрый снег. Также ночью прогнозируются морозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине на 18 марта.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в нижних слоях атмосферы будет наблюдаться повышение давления, а на территорию Украины постепенно распространится влияние северного антициклона.

В то же время на высотах будет преобладать зона низкого давления с Черного моря, что принесет облачность и местами небольшой дождь на Левобережье, а ночью возможен мокрый снег. Завтра над страной будет удерживаться холодный воздух, особенно ощутимый днем.

В среду в Украине будет облачно. Ожидается северо-восточный ветер, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью — +3...-2 °С. Однако днем будет несколько теплее — +4...+9 °С. На Закарпатье будет приятная весенняя погода — +10...+15 °С.

В юго-восточной части ночью — Украины ночью +1 1 ...+6 °С,, днем — +7 - +7 ...+12 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о похолодании в Украине 17 марта. Сегодня в восточной части страны пройдут дожди. Однако день будет довольно солнечным.

В Укргидрометцентре также прогнозировали похолодание и дожди на 17 марта. На востоке, днем на юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами возможен небольшой дождь сегодня.

Также мы информировали, что 17 марта сильных магнитных бурь не ожидается. Во вторник геомагнитное поле будет в пределах от спокойного до неустойчивого. Однако метеозависимым стоит позаботиться о самочувствии..