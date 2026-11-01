Знеструмлений Київ. Фото: Новини.LIVE

У компанії "Укренерго" повідомили, що в понеділок, 2 листопада в Україні будуть застосовуватись графіки відключення світла. Повідомляється, що ці обмеження відбуваються як наслідок обстрілів РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили в Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть відключення світла 2 листопада

У компанії "Укренерго" проінформували, що в понеділок вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла:

06:00 – 23:59 — графік обмеження потужності для промисловості країни

06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги)

Енергетичні фахівці заявили, що такі обмеження відбуваються через наслідки масованих атак РФ на енергооб’єкти України. Вони додали, що через обстріли російських військ ситуація з електропостачанням може змінюватись. Саме тому варто слідкувати за графіками відключення на офіційних сайтах.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — написали в компанії.

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Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака по енергетичній інфраструктурі в ніч проти 1 листопада мала свої негативні наслідки. Повідомляється, що наслідки обстрілу було зафіксовано в Дніпровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Відомо, що сотні тисяч українських сімей залишились без електропостачання.

Ми повідомляли, що РФ регулярно атакує українську енергетику. Глава держави Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні. Одними із найважливіших кроків є посилення санкції проти РФ та нові пакети допомоги від ЄС та США.

Ми писали, що народний депутат Сергій Нагорняк повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", що атаки РФ реактивними дронами минулого місяця змогли виявити слабкі місця енергетичної інфраструктури України. Вони атакували незахищені трансформатори та релейні будівлі. Нардеп зазначив, що лише третина критично важливого обладнання на підстанціях захищена.