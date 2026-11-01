Киев остался без электричества. Фото: Новини.LIVE

В компании "Укрэнерго" сообщили, что в понедельник, 2 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Сообщается, что эти ограничения введены в связи с обстрелами со стороны РФ по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Будут ли отключения электричества 2 ноября

В компании "Укрэнерго" сообщили, что в понедельник будут вынужденно применяться графики отключения света:

06:00 – 23:59 — график ограничения мощности для промышленности страны

06:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1,5 до 2,5 очереди)

Энергетические специалисты заявили, что такие ограничения связаны с последствиями массированных атак РФ на энергообъекты Украины. Они добавили, что из-за обстрелов российских войск ситуация с электроснабжением может меняться. Именно поэтому следует следить за графиками отключений на официальных сайтах.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — написали в компании.

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Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 1 ноября имела свои негативные последствия. Сообщается, что последствия обстрела были зафиксированы в Днепровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Известно, что сотни тысяч украинских семей остались без электроснабжения.

Мы сообщали, что РФ регулярно наносит удары по украинской энергетике. Глава государства Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить помощь Украине. Одними из важнейших шагов являются ужесточение санкций против РФ и новые пакеты помощи от ЕС и США.

Мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини", что атаки РФ реактивными дронами в прошлом месяце позволили выявить слабые места энергетической инфраструктуры Украины. Они атаковали незащищенные трансформаторы и релейные здания. Нардеп отметил, что лишь треть критически важного оборудования на подстанциях защищена.