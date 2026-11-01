Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: РФ атаковала четыре области, сотни тысяч семей остались без света

Зеленский: РФ атаковала четыре области, сотни тысяч семей остались без света

Ua ru
1 ноября 2026 12:40
Россия атаковала четыре области, сотни тысяч семей остались без света — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В ночь на 1 ноября Россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последствия ударов зафиксированы в четырёх областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. В результате российского обстрела сотни тысяч семей остались без электроснабжения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский рассказал о масштабах российских атак 1 ноября

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 ноября под ударами РФ вновь оказалась энергетика Украины, на этот раз в четырех областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. Речь идет о поврежденных подстанциях, трансформаторах и линиях электропередачи. Именно они обеспечивают электроснабжение домов украинцев. Глава государства сообщил, что из-за ударов российских войск в настоящее время сотни тысяч семей остаются без света. Он проинформировал о количестве выпущенных по Украине российских боеприпасов за неделю:

"Постоянно продолжаются массированные российские атаки и на другую критическую инфраструктуру Украины. За эту неделю Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 кассетных боеприпасов и 44 ракеты различных типов, из них 36 — баллистические", — написал он.

По его словам, россияне очень активно и интенсивно атакуют, пытаясь таким образом воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет.

Читайте также:

Зеленский об ожиданиях Patriot

Глава государства сообщил, что страна ежедневно поднимает вопрос о нехватке "Пэтриотов" в переговорах с США, ЕС и другими странами. Сообщается, что в октябре были приняты новые решения Соединенных Штатов о поставках. Вместе с тем он отметил, что эти поставки не могут длиться долго, ведь Украина в них крайне нуждается, пока РФ массированно атакует ее.

"Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовывать сейчас. Спасибо всем, кто поддерживает защиту украинского неба", — отметил он.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на поддержку ЕС в приобретении 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Соединенные Штаты одобрили продажу, но необходимо найти финансирование.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства также заявил, что Украина ожидает поставки генераторов и других объектов резервного энергоснабжения. Он заявил, что это оборудование чрезвычайно важно для поддержания работы энергетической системы страны.

Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации