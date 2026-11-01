Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В ночь на 1 ноября Россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последствия ударов зафиксированы в четырёх областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. В результате российского обстрела сотни тысяч семей остались без электроснабжения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский рассказал о масштабах российских атак 1 ноября

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 ноября под ударами РФ вновь оказалась энергетика Украины, на этот раз в четырех областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. Речь идет о поврежденных подстанциях, трансформаторах и линиях электропередачи. Именно они обеспечивают электроснабжение домов украинцев. Глава государства сообщил, что из-за ударов российских войск в настоящее время сотни тысяч семей остаются без света. Он проинформировал о количестве выпущенных по Украине российских боеприпасов за неделю:

"Постоянно продолжаются массированные российские атаки и на другую критическую инфраструктуру Украины. За эту неделю Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 кассетных боеприпасов и 44 ракеты различных типов, из них 36 — баллистические", — написал он.

По его словам, россияне очень активно и интенсивно атакуют, пытаясь таким образом воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет.

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Глава государства сообщил, что страна ежедневно поднимает вопрос о нехватке "Пэтриотов" в переговорах с США, ЕС и другими странами. Сообщается, что в октябре были приняты новые решения Соединенных Штатов о поставках. Вместе с тем он отметил, что эти поставки не могут длиться долго, ведь Украина в них крайне нуждается, пока РФ массированно атакует ее.

"Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовывать сейчас. Спасибо всем, кто поддерживает защиту украинского неба", — отметил он.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на поддержку ЕС в приобретении 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Соединенные Штаты одобрили продажу, но необходимо найти финансирование.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства также заявил, что Украина ожидает поставки генераторов и других объектов резервного энергоснабжения. Он заявил, что это оборудование чрезвычайно важно для поддержания работы энергетической системы страны.