Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

РФ в ніч проти 1 листопада вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Наслідки ударів зафіксовані в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій. Внаслідок російського обстрілу сотні тисяч родин залишаються без електропостачання.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про масштаб російських атак 1 листопада

Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 1 листопада під атаками РФ знову опинилась енергетика України, на це раз в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Йдеться про пошкоджені підстанції, трансформатори та лінії електропередачі. Саме вони забезпечують електропостачанням будинки українців. Глава держави повідомив, що через удари російських військ наразі сотні тисяч сімей залишаються без світла. Він проінформував про кількість випущених по Україні російських боєприпасів за тиждень:

"Постійно тривають масовані російські атаки й на іншу критичну інфраструктуру України. За цей тиждень Росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети різних типів, з них 36 – балістика", — написав він.

За його словами, росіяни дуже активно та інтенсивно атакують, таким чином, намагаються скористатись дефіцитом перехоплювачів балістичних ракет.

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Зеленський про очікування Patriot

Глава держави проінформував, що країна щодня комунікує про нестачу "петріотів" з США, ЄС та іншими. Повідомляється, що у жовтні були нові рішення Сполучених Штатів про постачання. Натомість він зауважив, що ці поставки не можуть довго тривати, адже Україна їх неабияк потребує, поки РФ масовано атакує її.

"Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз. Дякую всім, хто підтримує захист українського неба", — зазначив він.

Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на підтримку ЄС щодо придбання 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Сполучені Штати схвалили продаж, але треба знайти фінансування.

Новини.LIVE інформували, що також глава держави заявив, що Україна очікує постачання генераторів та інших об'єктів резервного живлення. Він заявив, що це обладнання над важливе для підтримки роботи енергетичної системи країни.