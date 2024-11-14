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Укренерго планує будівництво нових повітряних ЛЕП — що відомо

14 листопада 2024 14:42
Галина Шподарева - редактор
Реконструкція підстанцій Укренерго — компанія повідомила про відновлення ремонтів
Повітряна ЛЕП. Фото: structum.ua
Галина Шподарева - редактор

У Варшаві триває другий день міжнародної виставки-конференції ReBuild Ukraine Construction and Energy, що має на меті об'єднання зусиль для відновлення економіки України. Представник Укренерго розповів про реконструкцію пошкоджених енергооб'єктів та плани на майбутнє. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з Варшави у четвер, 14 листопада. 

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Директор з інвестицій компанії Укренерго Олег Павленко розповів про плани на реконструкцію підстанцій та будівництво нових повітряних ліній електропередач.

За словами Павленка, з 2025 року Укренерго повертається до реконструкцій підстанцій, які були тимчасово призупинені. Також планують відновити систему автоматизації підстанцій та будувати нові лінії електропередач.

"Раніше ми замінювали приблизно п'ять трансформаторів на рік, зараз це понад 100. Потужність компанії зараз одна з найвищих у світі через виклики, з якими ми стикаємося зараз. Бачите, скільки атак було на енергетику, проте ми все ще працюємо та продовжуємо відновлення та захист", — зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, 13 листопада у Варшаві стартувала дводенна міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine Construction and Energy. Головна тема — інфраструктурні проєкти, промисловість, енергетика та житловий сектор.

Раніше Новини.LIVE писали про проєкт екологічної відбудови — українці разом із британцями та нідерландцями планують змінити підхід до використання будівельних відходів з бетону в процесі відбудови

електроенергія сфера енергетики Укренерго критична інфраструктура відновлення Варшава

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