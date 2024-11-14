Реконструкция подстанций Укрэнерго – компания сообщила о возобновлении ремонтов

Воздушная ЛЭП. Фото: structum.ua

В Варшаве продолжается второй день международной выставки-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy, направленной на объединение усилий для восстановления экономики Украины. Представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE Галина Остаповец из Варшавы в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Планы Укрэнерго по строительству воздушных ЛЭП

Директор по инвестициям компании Укрэнерго Олег Павленко рассказал о планах по реконструкции подстанций и строительству новых воздушных линий электропередач.

По словам Павленко, с 2025 года Укрэнерго возвращается к реконструкции подстанций, которые были временно приостановлены. Также планируется восстановить систему автоматизации подстанций и строить новые линии электропередач.

"Раньше мы заменяли примерно пять трансформаторов в год, сейчас это более 100. Мощность компании сейчас одна из самых высоких в мире из-за вызовов, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Видите, сколько атак было на энергетику, однако мы все еще работаем и продолжаем восстановление и защиту", — отметили в Укрэнерго.

Напомним, 13 ноября в Варшаве стартовала двухдневная международная выставка-конференция ReBuild Ukraine Construction and Energy. Главная тема — инфраструктурные проекты, промышленность, энергетика и жилищный сектор.

Ранее Новини.LIVE писали о проекте экологического восстановления — украинцы вместе с британцами и нидерландцами планируют изменить подход к использованию строительных отходов из бетона в процессе восстановления.