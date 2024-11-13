Комісар ЕКОВАС заявив про "геноцид на Донбасі" й звинуватив в цьому Україну

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки Абдуль Фатау Мусаха під час конференції Форуму партнерства Росія — Африка у Сочі звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі". У Міністерстві закордонних справ України глибоко обурені такою заявою.

Про це повідомила пресслужба МЗС у середу 13 листопада.

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"Безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у "геноциді на Донбасі", "державному тероризмі" та причетності до дестабілізації африканських країн регіону бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю", — йдеться у повідомленні.

В МЗС наголосили, що такі заяви також дискредитують їхнього автора, оскільки суперечать фактам дійсності, які зафіксовані у резолюціях ООН та рішеннях інших міжнародних організацій.

Міністерство зазначило, що Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні та партнерські відносини з усіма державами Африки на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн.

Крім того, Україна надала через ООН гуманітарну допомогу одній з країн ЕКОВАС, посиливши продовольчу безпеку. А також була участь українських контингентів в операціях з підтримання миру під егідою ООН у Кот-д’Івуарі, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що заяви комісара не лише підривають довірливі відносини між Україною та учасниками співтовариства, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС.

У зв’язку з цим МЗС вимагає від керівництва рішуче засудити висловлювання представника та надалі уникати подібних заяв.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя в країнах Африки.

А пасивність послів України в арабських та африканських країнах розчарувала главу МЗС Андрія Сибігу.