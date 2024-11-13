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Украину обвинили в "геноциде на Донбассе" — реакция МИД

13 ноября 2024 14:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Комиссар ЭКОВАС заявил о "геноциде на Донбассе" и обвинил в этом Украину
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдуль Фатау Мусаха во время конференции Форума партнерства Россия — Африка в Сочи обвинил Украину в "геноциде на Донбассе". В Министерстве иностранных дел Украины глубоко возмущены таким заявлением.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду 13 ноября.

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"Безосновательные, оскорбительные обвинения в адрес Украины в "геноциде на Донбассе", "государственном терроризме" и причастности к дестабилизации африканских стран региона бездумно тиражируют российскую пропаганду, не имеющую ничего общего с действительностью", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие заявления также дискредитируют их автора, поскольку противоречат фактам действительности, зафиксированным в резолюциях ООН и решениях других международных организаций.

Министерство отметило, что Украина всегда стремилась развивать взаимовыгодные и партнерские отношения со всеми государствами Африки на основе равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела стран.

Кроме того, Украина предоставила через ООН гуманитарную помощь одной из стран ЭКОВАС, усилив продовольственную безопасность. А также участие украинских контингентов в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что заявления комиссара не только подрывают доверительные отношения между Украиной и участниками сообщества, но и наносят серьезный ущерб репутации ЭКОВАС.

В связи с этим МИД требует от руководства решительно осудить высказывания представителя и в дальнейшем избегать подобных заявлений.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России все еще есть способность сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь в странах Африки.

А пассивность послов Украины в арабских и африканских странах разочаровала главу МИД Андрея Сибига.

МИД Донецкая область Донбасс война в Украине геноцид Россия

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