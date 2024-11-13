Комиссар ЭКОВАС заявил о "геноциде на Донбассе" и обвинил в этом Украину

Украину обвинили в "геноциде на Донбассе" — реакция МИД
Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдуль Фатау Мусаха во время конференции Форума партнерства Россия — Африка в Сочи обвинил Украину в "геноциде на Донбассе". В Министерстве иностранных дел Украины глубоко возмущены таким заявлением.
Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду 13 ноября.
Заявление главы ЭКОВАС
"Безосновательные, оскорбительные обвинения в адрес Украины в "геноциде на Донбассе", "государственном терроризме" и причастности к дестабилизации африканских стран региона бездумно тиражируют российскую пропаганду, не имеющую ничего общего с действительностью", — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что такие заявления также дискредитируют их автора, поскольку противоречат фактам действительности, зафиксированным в резолюциях ООН и решениях других международных организаций.
Министерство отметило, что Украина всегда стремилась развивать взаимовыгодные и партнерские отношения со всеми государствами Африки на основе равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела стран.
Кроме того, Украина предоставила через ООН гуманитарную помощь одной из стран ЭКОВАС, усилив продовольственную безопасность. А также участие украинских контингентов в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что заявления комиссара не только подрывают доверительные отношения между Украиной и участниками сообщества, но и наносят серьезный ущерб репутации ЭКОВАС.
В связи с этим МИД требует от руководства решительно осудить высказывания представителя и в дальнейшем избегать подобных заявлений.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России все еще есть способность сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь в странах Африки.
А пассивность послов Украины в арабских и африканских странах разочаровала главу МИД Андрея Сибига.
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