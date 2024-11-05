Андрій Сибіга незадоволений роботою багатьох послів

Сибіга незадоволений пасивністю українських дипломатів, — ЗМІ
Пасивність послів України в арабських та африканських країнах розчарувала главу МЗС Андрія Сибігу. При цьому йдеться про більшу частину посадовців.
Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє видання ZN.UA.
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Як зазначає видання, міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив невдоволення роботою послів під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.
Сибігу вкрай здивувало питання, яке поставив йому султан Оману та керівництво Анголи: "Чи правда, що зараз в Україні йде війна?".
Це відбулось під час турне країнами Близького Сходу та Африки.
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Глава МЗС під час наради також зазначив, що активність деяких послів у медіа майже відсутня.
"Глава МЗС України наголосив на необхідності зміни цієї ситуації", — зазначають джерела видання.
Не менше міністра обурило й те, що українські посли не докладають зусиль для припинення постачання комплектуючих для виробництва ракет в КНДР.
Українські посли мали б звернути увагу на інформацію про те, що у північнокорейських ракетах є іноземні деталі та працювати над тим, щоб це припинити. Зокрема, йдеться й про ті країни, де безпосередньо перебувають посадовці. Однак ніхто цього не зробив.
Візит Андрія Сибіги до країн Африки та Близького Сходу
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснив турне у Південно-Африканську Республіку та в країни Близького Сходу наприкінці жовтня.
Міністр закордонних справ закликав африканські та арабські країни протистояти діям Росії.
Сибіга зазначив, що Кремль спробує розширити зону нестабільності в Африці, тому потрібно йому протистояти.
Крім того, українська сторона мала на меті просунути Формулу миру та розширити співпрацю України з іншими державами.
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