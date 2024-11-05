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Сибига недоволен пассивностью украинских дипломатов, — СМИ

5 ноября 2024 18:13
Ольга Антоновская - редактор
Андрей Сибига недоволен работой многих послов
Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

Пассивность послов Украины в арабских и африканских странах разочаровала главу МЗС Андрея Сибига. При этом речь идет о большей части должностных лиц.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает издание ZN.UA.

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Как отмечает издание, министр иностранных дел Андрей Сибига выразил недовольство работой послов во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Сибигу крайне удивил вопрос султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?".

Это произошло во время турне по странам Ближнего Востока и Африки.

Министерство внешних дел требует изменений

Глава МЗС также отметил, что активность некоторых послов в медиа почти отсутствует.

"Глава МЗС Украины отметил необходимость изменения этой ситуации", — отмечают источники издания.

Министра так же возмутило и то, что украинские послы не прилагают усилий для прекращения поставок комплектующих для производства ракет в КНДР.

Украинские послы должны обратить внимание на информацию о том, что в северокорейских ракетах есть иностранные детали и работать над тем, чтобы это прекратить. В частности, речь идет и о странах, где непосредственно находятся чиновники. Однако никто этого не сделал.

Визит Андрея Сибиги в страны Африки и Ближнего Востока

Министр иностранных дел Андрей Сибига совершил турне в Южно-Африканскую Республику и страны Ближнего Востока в конце октября.
Министр иностранных дел призвал африканские и арабские страны противостоять действиям России.

Сибига отметил, что Кремль попытается расширить зону нестабильности в Африке, поэтому нужно ему противостоять.

Кроме того, украинская сторона имела целью продвинуть Формулу мира и расширить сотрудничество Украины с другими государствами.

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Польше. Пост получил Василий Боднар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова интегрировать в Формулу мира предложения других стран.

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