Андрей Сибига недоволен работой многих послов

Сибига недоволен пассивностью украинских дипломатов, — СМИ
Пассивность послов Украины в арабских и африканских странах разочаровала главу МЗС Андрея Сибига. При этом речь идет о большей части должностных лиц.
Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает издание ZN.UA.
Некоторые не знали о войне в Украине
Как отмечает издание, министр иностранных дел Андрей Сибига выразил недовольство работой послов во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.
Сибигу крайне удивил вопрос султана Омана и руководства Анголы: "Правда ли, что сейчас в Украине идет война?".
Это произошло во время турне по странам Ближнего Востока и Африки.
Министерство внешних дел требует изменений
Глава МЗС также отметил, что активность некоторых послов в медиа почти отсутствует.
"Глава МЗС Украины отметил необходимость изменения этой ситуации", — отмечают источники издания.
Министра так же возмутило и то, что украинские послы не прилагают усилий для прекращения поставок комплектующих для производства ракет в КНДР.
Украинские послы должны обратить внимание на информацию о том, что в северокорейских ракетах есть иностранные детали и работать над тем, чтобы это прекратить. В частности, речь идет и о странах, где непосредственно находятся чиновники. Однако никто этого не сделал.
Визит Андрея Сибиги в страны Африки и Ближнего Востока
Министр иностранных дел Андрей Сибига совершил турне в Южно-Африканскую Республику и страны Ближнего Востока в конце октября.
Министр иностранных дел призвал африканские и арабские страны противостоять действиям России.
Сибига отметил, что Кремль попытается расширить зону нестабильности в Африке, поэтому нужно ему противостоять.
Кроме того, украинская сторона имела целью продвинуть Формулу мира и расширить сотрудничество Украины с другими государствами.
Напомним, Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Польше. Пост получил Василий Боднар.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова интегрировать в Формулу мира предложения других стран.
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