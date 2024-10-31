Василь Боднар стане новим послом Україні у Польщі

Зеленський призначив нового посла України у Польщі
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара новим послом України у Польщі. Глава держави підписав відповідний указ.
Про це йдеться у документах Офісу Президента України.
Василь Боднар став послом України у Польщі
"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", — йдеться в указі №7З9/2024, датованому 25 жовтня.
Зазначимо, що цьому передував указ щодо звільнення Боднара з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці, який був датованим тим же числом.
Хто такий Василь Боднар
Василь Боднар з 2017-го по 2021 рік обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України, а з 2021 року до 25 жовтня 2024 року був Надзвичайним та Поважним Послом України в Туреччині.
Кар'єру розпочав з посади аташе, третього секретаря відділу Балканських країн МЗС України. До того як отримати посаду заступника міністра закордонних справ України, працював генеральним консулом України в Туреччині. Знає англійську, російську та польську мову.
Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Володимир Зеленський видав указ про звільнення з посади Генерального прокурора України Андрія Костіна.
Кілька днів тому глава держави також призначив голову Ради з питань енергобезпеки, яким став секретар РНБО Олександр Литвиненко.
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