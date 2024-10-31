Василий Боднарь станет новым послом Украины в Польше

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара новым послом Украины в Польше. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом говорится в документах Офиса Президента Украины.

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"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", — говорится в указе №7З9/2024, датированном 25 октября.

Указ президента Украины. Фото: скриншот

Отметим, что этому предшествовал указ об увольнении Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике, который был датирован тем же числом.

Кто такой Василий Боднар

Василий Боднар. Фото: УНИАН

Василий Боднар с 2017-го по 2021 год занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины, а с 2021 года по 25 октября 2024 был Чрезвычайным и Почтенным Послом Украины в Турции.

Карьеру начал с должности атташе, третьего секретаря отдела Балканских стран МИД Украины. До того как получить должность замминистра иностранных дел Украины, работал генеральным консулом Украины в Турции. Знает английский, русский и польский.

Напомним, сегодня, 31 октября, Владимир Зеленский издал указ об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Несколько дней назад глава государства также назначил председателя Совета по энергобезопасности, которым стал секретарь СНБО Александр Литвиненко.