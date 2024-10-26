Зеленський призначив Литвиненка головою Ради з енергобезпеки України

Зеленський призначив голову Ради із питань енергобезпеки
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Ради експертів із питань енергетичної безпеки. Ним став секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Про це свідчить указ №737/2024.
Призначення Литвиненка
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки", — йдеться в указі.
Відомо, що посаду секретаря РНБО Литвиненко займав з 26 березня 2024 року.
З липня 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того був директором Національного інституту стратегічних досліджень.
Нагадаємо, після доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського Зеленський заявив, що війська КНДР можуть опинитися в Україні вже 27 жовтня.
Також Зеленський проводив засідання РНБО стосовно корупції в МСЕК.
Читайте Новини.LIVE!