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Зеленський призначив голову Ради із питань енергобезпеки

26 жовтня 2024 09:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський призначив Литвиненка головою Ради з енергобезпеки України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Ради експертів із питань енергетичної безпеки. Ним став секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Про це свідчить указ №737/2024.

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Призначення Литвиненка

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича — Секретаря Ради національної  безпеки і оборони України — головою Ради експертів з питань енергетичної  безпеки", — йдеться в указі.

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Скриншот указу

Відомо, що посаду секретаря РНБО Литвиненко займав з 26 березня 2024 року. 

Олександр Литвиненко призначення
Олександр Литвиненко. Фото: УНІАН

З липня 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, після доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського Зеленський заявив, що війська КНДР можуть опинитися в Україні вже 27 жовтня.

Також Зеленський проводив засідання РНБО стосовно корупції в МСЕК

Володимир Зеленський указ війна в Україні енергетика РНБО призначення

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