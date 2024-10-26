Зеленський призначив Литвиненка головою Ради з енергобезпеки України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Ради експертів із питань енергетичної безпеки. Ним став секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Про це свідчить указ №737/2024.

Читайте також:

Призначення Литвиненка

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки", — йдеться в указі.

Скриншот указу

Відомо, що посаду секретаря РНБО Литвиненко займав з 26 березня 2024 року.

Олександр Литвиненко. Фото: УНІАН

З липня 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, після доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського Зеленський заявив, що війська КНДР можуть опинитися в Україні вже 27 жовтня.

Також Зеленський проводив засідання РНБО стосовно корупції в МСЕК.