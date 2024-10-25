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Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

25 жовтня 2024 21:40
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Кожен українець отримає тисячу грн — Зеленський анонсував програму виплат
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україні з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен українець має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня.

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Зеленський анонсував запровадження нової програми для підтримки українців з 1 грудня. 

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні", — заявив глава держави.

За його словами, держава видасть по тисячі гривень на людину, які можна буде витратити на оплату українських товарів та послуг, зокрема комунальних.

"Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових — волонтерам, на дрони", — додав Президент.

Він зазначив, що Кабмін має визначити усі деталі та презентувати програму людям.

"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує залучити громадянське суспільство до розробки внутрішнього Плану перемоги. Також країна працює над посиленням технологічної Ставки.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.

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