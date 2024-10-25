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Зеленский анонсировал выплаты для поддержки каждого украинца

25 октября 2024 21:40
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Каждый украинец получит тысячу грн — Зеленский анонсировал программу выплат
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Украине с 1 декабря планируют ввести новую программу поддержки украинцев. Каждый украинец должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в частности коммунальные.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября.

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Зеленский анонсировал введение новой программы для поддержки украинцев с 1 декабря.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Є-підтримка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине", — заявил глава государства.

По его словам, государство выдаст по тысяче гривен на человека, которые можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных.

"Билеты — это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных — волонтерам, на дроны", — добавил Президент.

Он отметил, что Кабмин должен определить все детали и представить программу людям.

"Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует привлечь гражданское общество к разработке внутреннего Плана победы. Также страна работает над усилением технологической ставки.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину. Вероятно, это произошло из-за его визита на саммит БРИКС в России.

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