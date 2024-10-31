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Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

31 жовтня 2024 21:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Формула миру Зеленського — кілька країн мають право внести свої пропозиції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: shutterstock
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна не почула від світових лідерів предметного рішення про закінчення війни. Є тільки гучні політичні заяви.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

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Зеленський зазначив, що Україна готова інтегрувати до Формули миру пропозиції інших країн.

"Готові до нашої Формули долучити пропозиції інших країн. Немає винятків. І Бразилія, і Африка, і Китай, і Сполучені Штати, і арабські країни, загалом Глобальний Південь — якщо в них є пропозиції — а в них є деякі пропозиції, — ми не проти залучення їх до нашого спільного плану. Я тільки за", — сказав президент.

За словами глави держави, на сьогодні від світових лідерів не було отримано конкретних рішень щодо завершення війни, лише політичні заяви. 

"План перемоги — він для посилення позицій України. І ми завжди казали, що із сильних позицій Україна готова до дипломатії. Дипломатія означає той чи інший формат переговорів. Стосовно формату переговорів ми запропонували Саміт миру і нашу Формулу. Це наша пропозиція і наша можливість. Я вважаю, що ми сьогодні ні від кого з лідерів світу не почули предметне рішення про закінчення цієї війни. Є тільки гучні політичні заяви", — додав Зеленський.

Український лідер також підкреслив важливість досягнення справедливого миру без втрат людських життів.

"План перемоги — він в тому і план перемоги. В чому? Що ви посилюєте Україну, і Україна не програє в цій війні. І що Україна та весь світ змушують Росію закінчити війну дипломатією, а не через втрати. А це перемога. Справедливий мир шляхом дипломатії – це перемога, це дуже важливо. Ви не втрачаєте людей. І тоді в України є всі шанси, щоб війна не була дуже довгою. Це саме те, чого хоче Путін: довга війна, поки він живий", — підсумував Зеленський.

Раніше президент заявив, що у Дональда Трампа у разі перемоги на виборах не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії. Також Зеленський повідомив, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні проти України.

Володимир Зеленський Саміт Миру у Швейцарії Формула миру План перемоги України президент

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