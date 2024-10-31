Формула миру Зеленського — кілька країн мають право внести свої пропозиції

Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру
Україна не почула від світових лідерів предметного рішення про закінчення війни. Є тільки гучні політичні заяви.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.
Які країни можуть дещо змінити Формулу миру
Зеленський зазначив, що Україна готова інтегрувати до Формули миру пропозиції інших країн.
"Готові до нашої Формули долучити пропозиції інших країн. Немає винятків. І Бразилія, і Африка, і Китай, і Сполучені Штати, і арабські країни, загалом Глобальний Південь — якщо в них є пропозиції — а в них є деякі пропозиції, — ми не проти залучення їх до нашого спільного плану. Я тільки за", — сказав президент.
За словами глави держави, на сьогодні від світових лідерів не було отримано конкретних рішень щодо завершення війни, лише політичні заяви.
"План перемоги — він для посилення позицій України. І ми завжди казали, що із сильних позицій Україна готова до дипломатії. Дипломатія означає той чи інший формат переговорів. Стосовно формату переговорів ми запропонували Саміт миру і нашу Формулу. Це наша пропозиція і наша можливість. Я вважаю, що ми сьогодні ні від кого з лідерів світу не почули предметне рішення про закінчення цієї війни. Є тільки гучні політичні заяви", — додав Зеленський.
Український лідер також підкреслив важливість досягнення справедливого миру без втрат людських життів.
"План перемоги — він в тому і план перемоги. В чому? Що ви посилюєте Україну, і Україна не програє в цій війні. І що Україна та весь світ змушують Росію закінчити війну дипломатією, а не через втрати. А це перемога. Справедливий мир шляхом дипломатії – це перемога, це дуже важливо. Ви не втрачаєте людей. І тоді в України є всі шанси, щоб війна не була дуже довгою. Це саме те, чого хоче Путін: довга війна, поки він живий", — підсумував Зеленський.
Раніше президент заявив, що у Дональда Трампа у разі перемоги на виборах не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії. Також Зеленський повідомив, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні проти України.
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