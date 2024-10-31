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Зеленский назвал страны, которые могут изменить Формулу мира

31 октября 2024 21:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Формула мира Зеленского — несколько стран имеют право внести свои предложения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: shutterstock
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина не услышала от мировых лидеров предметного решения об окончании войны. Есть только громкие политические заявления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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Зеленский отметил, что Украина готова интегрировать в Формулу мира предложения других стран.

"Готовы к нашей Формуле приобщить предложения других стран. Нет исключений. И Бразилия, и Африка, и Китай, и Соединенные Штаты, и арабские страны, в общем Глобальный Юг. Если у них есть предложения, а у них есть некоторые предложения, мы не против привлечения их к нашему совместному плану. Я только за", — сказал президент.

По словам главы государства, на сегодняшний день от мировых лидеров не были получены конкретные решения по завершению войны, только политические заявления.

"План победы — он для усиления позиций Украины. И мы всегда говорили, что с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия означает тот или иной формат переговоров. Что касается формата переговоров, мы предложили Саммит мира и нашу Формулу. Это наше предложение и наша возможность. Я считаю, что мы сегодня ни от кого из лидеров мира не услышали предметного решения об окончании этой войны. Есть только громкие политические заявления", — добавил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул важность достижения справедливого мира без потерь человеческих жизней.

"План победы — он в том и план победы. В чем? Что вы усиливаете Украину, и Украина не проигрывает в этой войне. И что Украина и весь мир заставляют Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. А это победа. Справедливый мир путем дипломатии — это победа, это очень важно. Вы не теряете людей. И тогда у Украины есть все шансы, чтобы война не была очень долгой. Это именно то, чего хочет Путин: долгая война, пока он жив", — подытожил Зеленский.

Ранее президент заявил, что Дональду Трампу в случае победы на выборах не получится заставить Украину уступить территории России. Также Зеленский сообщил, что Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне против Украины.

Владимир Зеленский Саммит Мира в Швейцарии Формула мира План победы Украины президент

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