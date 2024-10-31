Формула мира Зеленского — несколько стран имеют право внести свои предложения

Зеленский назвал страны, которые могут изменить Формулу мира
Украина не услышала от мировых лидеров предметного решения об окончании войны. Есть только громкие политические заявления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
Какие страны могут изменить Формулу мира
Зеленский отметил, что Украина готова интегрировать в Формулу мира предложения других стран.
"Готовы к нашей Формуле приобщить предложения других стран. Нет исключений. И Бразилия, и Африка, и Китай, и Соединенные Штаты, и арабские страны, в общем Глобальный Юг. Если у них есть предложения, а у них есть некоторые предложения, мы не против привлечения их к нашему совместному плану. Я только за", — сказал президент.
По словам главы государства, на сегодняшний день от мировых лидеров не были получены конкретные решения по завершению войны, только политические заявления.
"План победы — он для усиления позиций Украины. И мы всегда говорили, что с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия означает тот или иной формат переговоров. Что касается формата переговоров, мы предложили Саммит мира и нашу Формулу. Это наше предложение и наша возможность. Я считаю, что мы сегодня ни от кого из лидеров мира не услышали предметного решения об окончании этой войны. Есть только громкие политические заявления", — добавил Зеленский.
Украинский лидер также подчеркнул важность достижения справедливого мира без потерь человеческих жизней.
"План победы — он в том и план победы. В чем? Что вы усиливаете Украину, и Украина не проигрывает в этой войне. И что Украина и весь мир заставляют Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. А это победа. Справедливый мир путем дипломатии — это победа, это очень важно. Вы не теряете людей. И тогда у Украины есть все шансы, чтобы война не была очень долгой. Это именно то, чего хочет Путин: долгая война, пока он жив", — подытожил Зеленский.
Ранее президент заявил, что Дональду Трампу в случае победы на выборах не получится заставить Украину уступить территории России. Также Зеленский сообщил, что Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне против Украины.
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