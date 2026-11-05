Люди в теплих куртках виходять з будівлі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 5 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Через вплив потужного антициклону з центром над Північним морем уночі температура повітря в окремих регіонах опуститься нижче нуля. Вдень буде прохолодно, а в деяких областях посилиться вітер.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 5 листопада від Укргідрометцентру

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні погоду в Україні визначатиме область високого атмосферного тиску. Протягом доби опадів не очікується, а в Карпатах уночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме від +3 °C до −3 °C. На крайньому півдні буде тепліше — від +2 до +7 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+9 °C.

Погода в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про нічне похолодання. За її прогнозом, у більшості областей температура знизиться до 0…-3 °C. На півдні та сході вночі очікується +1…+4 °C, а вдень по країні повітря прогріється до +4…+8 °C.

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"Найближчої ночі очікуються вже не заморозки, як небезпечне метеорологічне явище, а звичайнісінький невеликий мороз", — зазначила Наталка Діденко.

Крім похолодання, синоптикиня прогнозує поривчастий вітер зі швидкістю 10–14 м/с. Місцями його пориви можуть сягати 15 м/с і більше.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада. Фото: Meteopost

"Найближчої ночі очікуються вже не заморозки, як небезпечне метеорологічне явище, а звичайнісінький невеликий мороз", — розповіла Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, антициклон продовжить стримувати надходження вологого повітря, тому на більшій частині території України істотних опадів не буде. Водночас у Чернігівській та Сумській областях можливий невеликий дощ.

У Києві вночі температура триматиметься близько нуля, місцями можливий невеликий мороз. Упродовж доби опадів не прогнозують, проте вітер буде рвучким.

Як писали Новини.LIVE, упродовж листопада потужних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас у деякі дні можливі незначні геомагнітні коливання.

А синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 6-7 листопада існує висока ймовірність випадання першого мокрого снігу, оскільки в цей період країну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Крім того, Новини.LIVE писали, що для холодного сезону варто обирати штори зі щільних матеріалів, які створюють додатковий бар'єр між вікном і кімнатою. Французькі декоратори звертають увагу на три варіанти: вовняні штори, осамитові портьєри та штори з підкладкою.