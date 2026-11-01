Дівчина на сніжній вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що на початку останнього місяця осені Україну очікує зниження температури та нічні заморозки. Також 6–7 листопада велика ймовірність першого мокрого снігу, адже саме тоді територію країни накриє холодний атмосферний фронт.

Про це пише "Телеграф", передає Новини.LIVE.

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Коли в Україні почнеться похолодання

Ігор Кібальчич спрогнозував дати відчутних похолодань, він заявив, що 1–3 листопада суттєвих змін погодних умов не очікується. Буде хмарність, однак мала ймовірність значних опадів. Невеликі дощі можливі в північних районах, на Одещині та Прикарпатті.

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +2...+8 °C, а вдень подекуди підвищуватиметься до +13 °C.

А ось вже із середи 4 листопада почнеться похолодання: холодні повітряні маси охоплять західні та північні області, а згодом поширяться на інші території України. Прогнозується, що вдень стовпчики термометрів покажуть +3...+9 °C, а ось вночі температура опуститься до -3 °C. Це спричинить перші заморозки.

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Коли в України випаде перший сніг

Синоптик Кібальчич повідомив, що скоріше за все, мокрий сніг випаде 6–7 листопада. Тому що саме в ці дні будуть найсприятливіші умови для цього, територію країни накриє холодний атмосферний фронт, який несе опади.

За його словами, найбільше мокрого снігу можуть очікувати північні, північно-східні області та Карпати. Подекуди сніг може навіть ненадовго утворити сніговий покрив завтовшки від 0,5 до 4 сантиметрів. А ось на півдні України погода буде теплішою, тому там очікуються дощі та мряка.

Похолодання на території України супроводжуватиметься посиленням вітру, в окремих районах пориви північного та північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Ми писали, що завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомила — зима 2027 року буде теплішою за попередню. За її словами, цього року зимній період буде на 1–2 градуси теплішою за норму. це стосується грудня, січня та лютого.

Новини.LIVE інформували, що останній місяць осені розпочнеться досить тепло, однак в другій половині листопада, починаючи з 15 числа, очікуються значні похолодання. Також очікуються перші прояви зими — заморозки.