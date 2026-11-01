Девушка на заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в начале последнего месяца осени Украину ждут понижение температуры и ночные заморозки. Также 6–7 ноября высока вероятность первого мокрого снега, ведь именно тогда территорию страны накроет холодный атмосферный фронт.

Об этом пишет "Телеграф", передает Новини.LIVE.

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Когда в Украине начнётся похолодание

Игорь Кибальчич спрогнозировал даты ощутимых похолоданий, он заявил, что 1–3 ноября существенных изменений погодных условий не ожидается. Будет облачно, однако вероятность значительных осадков невелика. Небольшие дожди возможны в северных районах, в Одесской области и Прикарпатье.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+8 °C, а днем местами повысится до +13 °C.

А вот уже со среды, 4 ноября, начнётся похолодание: холодные воздушные массы охватят западные и северные области, а впоследствии распространятся на другие территории Украины. Прогнозируется, что днем столбики термометров покажут +3...+9 °C, а вот ночью температура опустится до -3 °C. Это вызовет первые заморозки.

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Когда в Украине выпадет первый снег

Синоптик Кибальчич сообщил, что, скорее всего, мокрый снег выпадет 6–7 ноября. Потому что именно в эти дни будут наиболее благоприятные условия для этого: территорию страны накроет холодный атмосферный фронт, несущий осадки.

По его словам, больше всего мокрого снега могут ожидать северные, северо-восточные области и Карпаты. Местами снег может даже ненадолго образовать снежный покров толщиной от 0,5 до 4 сантиметров. А вот на юге Украины погода будет теплее, поэтому там ожидаются дожди и морось.

Похолодание на территории Украины будет сопровождаться усилением ветра, в отдельных районах порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

Мы писали, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила — зима 2027 года будет теплее, чем предыдущая. По её словам, в этом году зимний период будет на 1–2 градуса теплее нормы. Это касается декабря, января и февраля.

Новини.LIVE сообщали, что последний месяц осени начнётся довольно тепло, однако во второй половине ноября, начиная с 15 числа, ожидаются значительные похолодания. Также ожидаются первые признаки зимы — заморозки.