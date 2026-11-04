Морози до -3 °C: синоптики попередили про похолодання завтра
Погода в Україні завтра, 5 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови зумовлюватиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем. Подекуди температура повітря знизиться до -3 °C.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада від Укргідрометцентру
Упродовж доби опадів не передбачається. У Карпатах вночі та зранку місцями туман. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі від +3 °C до -3 °C, на крайньому півдні +2...+7 °C, а вдень +4...+9 °C.
Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко
Синоптик зазначає, що завтра очікується вітер із поривами 10-14 метрів на секунду, а часом із штормовими поривами 15 метрів на секунду та більше.
"Найближчої ночі очікуються вже не заморозки, як небезпечне метеорологічне явище, а звичайнісінький невеликий мороз", — розповіла Діденко.
Мінімальна температура повітря очікується 0...-3 °C, а на півдні та сході +1...+4 °C. Вдень буде +4...+8 °C.
Погодні умови в Україні й надалі формуватимуться під впливом області високого атмосферного тиску, тож значних опадів не передбачається. Лише в Чернігівській та Сумській областях можливий невеликий дощ.
У Києві вночі очікується близько 0 °C, а місцями до невеликих "мінусів". Опадів у столиці не передбачається, але буде рвучкий вітер.
Як писали Новини.LIVE, упродовж листопада потужних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас у деякі дні можливі незначні геомагнітні коливання.
А синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 6-7 листопада існує висока ймовірність випадання першого мокрого снігу, оскільки в цей період країну перетинатиме холодний атмосферний фронт.