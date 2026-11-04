Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови зумовлюватиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем. Подекуди температура повітря знизиться до -3 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 5 листопада від Укргідрометцентру

Упродовж доби опадів не передбачається. У Карпатах вночі та зранку місцями туман. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі від +3 °C до -3 °C, на крайньому півдні +2...+7 °C, а вдень +4...+9 °C.

Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що завтра очікується вітер із поривами 10-14 метрів на секунду, а часом із штормовими поривами 15 метрів на секунду та більше.

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Прогноз погоди в Україні на 5 листопада. Фото: Meteopost

"Найближчої ночі очікуються вже не заморозки, як небезпечне метеорологічне явище, а звичайнісінький невеликий мороз", — розповіла Діденко.

Мінімальна температура повітря очікується 0...-3 °C, а на півдні та сході +1...+4 °C. Вдень буде +4...+8 °C.

Погодні умови в Україні й надалі формуватимуться під впливом області високого атмосферного тиску, тож значних опадів не передбачається. Лише в Чернігівській та Сумській областях можливий невеликий дощ.

У Києві вночі очікується близько 0 °C, а місцями до невеликих "мінусів". Опадів у столиці не передбачається, але буде рвучкий вітер.

Як писали Новини.LIVE, упродовж листопада потужних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас у деякі дні можливі незначні геомагнітні коливання.

А синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 6-7 листопада існує висока ймовірність випадання першого мокрого снігу, оскільки в цей період країну перетинатиме холодний атмосферний фронт.