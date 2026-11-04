Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Условия будут определяться областью высокого давления, связанной с мощным малоподвижным антициклоном, центр которого находится над Северным морем. Местами температура воздуха опустится до -3 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 5 ноября от Укргидрометцентра

В течение суток осадков не ожидается. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью от +3 °C до -3 °C, на крайнем юге +2...+7 °C, а днем +4...+9 °C.

Прогноз погоды на завтра от синоптика Натальи Диденко

Синоптик отмечает, что завтра ожидается ветер с порывами 10–14 метров в секунду, а временами со штормовыми порывами 15 метров в секунду и более.

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Прогноз погоды в Украине на 5 ноября. Фото: Meteopost

"В ближайшую ночь ожидаются уже не заморозки как опасное метеорологическое явление, а самый обычный небольшой мороз", — рассказала Диденко.

Минимальная температура воздуха ожидается 0...-3 °C, а на юге и востоке +1...+4 °C. Днем будет +4...+8 °C.

Погодные условия в Украине и в дальнейшем будут формироваться под влиянием области высокого атмосферного давления, поэтому значительных осадков не предвидится. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.

В Киеве ночью ожидается около 0 °C, а местами до небольших "минусов". Осадков в столице не предвидится, но будет порывистый ветер.

Как писали Новини.LIVE, в течение ноября мощных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в некоторые дни возможны незначительные геомагнитные колебания.

А синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 6–7 ноября существует высокая вероятность выпадения первого мокрого снега, поскольку в этот период страну будет пересекать холодный атмосферный фронт.