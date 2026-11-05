Люди в тёплых куртках выходят из здания. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями, без значительных осадков. Под влиянием мощного антициклона с центром над Северным морем ночью температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля. Днем будет прохладно, а в некоторых областях усилится ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 5 ноября от Укргидрометцентра

По информации Укргидрометцентра, сегодня погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления. В течение суток осадков не ожидается, а в Карпатах ночью и утром местами будет образовываться туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит от +3 °C до −3 °C. На крайнем юге будет теплее — от +2 до +7 °C. Днем столбики термометров покажут +4…+9 °C.

Погода в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от синоптика Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко также предупредила о ночном похолодании. По её прогнозу, в большинстве областей температура снизится до 0…−3 °C. На юге и востоке ночью ожидается +1…+4 °C, а днем по стране воздух прогреется до +4…+8 °C.

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"В ближайшую ночь ожидаются уже не заморозки как опасное метеорологическое явление, а самый обычный небольшой мороз", — отметила Наталья Диденко.

Помимо похолодания, синоптик прогнозирует порывистый ветер со скоростью 10–14 м/с. Местами его порывы могут достигать 15 м/с и более.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября. Фото: Meteopost

«В ближайшую ночь ожидаются уже не заморозки как опасное метеорологическое явление, а самый обычный небольшой мороз», — рассказала Диденко.

По прогнозу Натальи Диденко, антициклон продолжит сдерживать приток влажного воздуха, поэтому на большей части территории Украины существенных осадков не будет. В то же время в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.

В Киеве ночью температура будет держаться около нуля, местами возможен небольшой мороз. В течение суток осадков не прогнозируется, однако ветер будет порывистым.

Как писали Новини.LIVE, в течение ноября мощных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в некоторые дни возможны незначительные геомагнитные колебания.

А синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 6–7 ноября существует высокая вероятность выпадения первого мокрого снега, поскольку в этот период страну будет пересекать холодный атмосферный фронт.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что для холодного сезона стоит выбирать шторы из плотных материалов, которые создают дополнительный барьер между окном и комнатой. Французские декораторы обращают внимание на три варианта: шерстяные шторы, осамотовые портьеры и шторы с подкладкой.