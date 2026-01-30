Ситуація в енергетиці України може погіршитися — що відомо

пункти незламності в Києві. Фото: Reuters

Найближчі три тижні стануть особливо складними для України через різке похолодання та пошкоджену енергетичну інфраструктуру. На тлі інтенсивних російських атак тисячі українців залишаються без світла та тепла.

Про це пише видання Reuters.

Яка ситуація в енергетиці чекає українців

Життя українців у найближчі тижні буде важким через морози та наслідки масованих ударів Росії по енергосистемі, заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. За офіційними прогнозами, вже наступного тижня у північних і східних регіонах України температура може опуститися нижче -20°C.

"Погана новина в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Хороша новина в тому, що нам потрібно протриматися три тижні, а потім стане легше", — зазначив Герус в ефірі національного телемарафону.

Попри прогрес у мирних переговорах, РФ посилила обстріли за межами лінії фронту. Внаслідок двох атак на Київ у січні близько мільйона людей залишилися без електроенергії, а шість тисяч багатоквартирних будинків — без опалення. Після ремонтів близько 700 будівель досі не підключені до тепла.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у столиці без світла залишаються 610 тисяч домогосподарств. Подібна ситуація спостерігається й в інших регіонах, зокрема у Харкові, Чернігові та Сумах.

Водночас у ДТЕК заявили про певне покращення — у Києві вперше за кілька тижнів повернулися до планових відключень. Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що цієї зими пошкоджена енергосистема покриває лише близько 60% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, раніше посол Італії Карло Формоза розповів про енергетичну допомогу для України.

А також радник секретаря РНБО України Ольга Бабій розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE, коли покращиться ситуація зі світлом.