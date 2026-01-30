Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українців чекають важкі тижні в енергетиці — Reuters

Українців чекають важкі тижні в енергетиці — Reuters

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:31
Ситуація в енергетиці України може погіршитися — що відомо
пункти незламності в Києві. Фото: Reuters

Найближчі три тижні стануть особливо складними для України через різке похолодання та пошкоджену енергетичну інфраструктуру. На тлі інтенсивних російських атак тисячі українців залишаються без світла та тепла.

Про це пише видання Reuters.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці чекає українців

Життя українців у найближчі тижні буде важким через морози та наслідки масованих ударів Росії по енергосистемі, заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. За офіційними прогнозами, вже наступного тижня у північних і східних регіонах України температура може опуститися нижче -20°C.

"Погана новина в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Хороша новина в тому, що нам потрібно протриматися три тижні, а потім стане легше", — зазначив Герус в ефірі національного телемарафону.

Попри прогрес у мирних переговорах, РФ посилила обстріли за межами лінії фронту. Внаслідок двох атак на Київ у січні близько мільйона людей залишилися без електроенергії, а шість тисяч багатоквартирних будинків — без опалення. Після ремонтів близько 700 будівель досі не підключені до тепла.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у столиці без світла залишаються 610 тисяч домогосподарств. Подібна ситуація спостерігається й в інших регіонах, зокрема у Харкові, Чернігові та Сумах.

Водночас у ДТЕК заявили про певне покращення — у Києві вперше за кілька тижнів повернулися до планових відключень. Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що цієї зими пошкоджена енергосистема покриває лише близько 60% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, раніше посол Італії Карло Формоза розповів про енергетичну допомогу для України.

А також радник секретаря РНБО України Ольга Бабій розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE, коли покращиться ситуація зі світлом.

електроенергія Україна війна в Україні енергетика світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації