Ольга Бабій, радник секретаря РНБО України

Коли в Україні стане більше світла і скільки часу триватимуть графіки відключення — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповіла Ольга Бабій, радник секретаря РНБО України.

Нинішня ситуація в енергетиці — це вже дно чи може бути ще гірше?

— Якщо говорити в рамках всієї країни, то ситуація в енергетиці неоднорідна. У нас серйозні проблеми з відсутністю тепла та електроенергії на прифронтових територіях — Дніпропетровщина, Одещина, Чернігівщина та Сумщина. Окрім того у нас серйозні обмеження по київському регіону — сам Київ, і трішки краща ситуація у західних областях.

Тому говорити про те, що буде гірше — складно. У нас вже було гірше, коли був блекаут, тому ми знаємо, як це може бути. В результаті чергового удару може бути тимчасова довгострокова відсутність електроенергії, але вона буде відновлена. Це питання часу — тижня або кількох тижнів.

Можемо мати жорсткі графіки, але вони викликані кількома моментами. Перше — падіння температури, знову йдуть морози. Коли у нас немає тепла — ми вмикаємо більше електроприладів і збільшуємо споживання. В цьому плані Київ є найбільшим містом, яке страждає в цій історії.

Друге — через ракетні удари у нас постійно руйнується генерація. І це безперервний процес і ця ситуація триватиме до того часу, поки у нас будуть морози. Бо немає сенсу щось робити (мається на увазі росіянам. - ред.) із енергосистемою після потепління і збільшення кількості сонячної генерації. А ці температури ми очікуємо на кінець лютого. Проте Росія і далі може руйнувати енергосистему, створюючи подальший геноцид проти українського народу.

На кінець лютого-початок березня ситуація в енергетиці покращиться?

— Так. У нас буде більше сонячної генерації, буде тепліше і не буле такої великої кількості споживання електрики як зараз. Але графіки відключень світла з нами на довго, проте хоч не будемо мати загроз переохолодження людей. Зараз критично із теплом.

Щодо прогнозів повернення теплопостачання — можемо керуватися лише інформацією із офіційних джерел. Це "Київтеплокомунгенерго" та Київська адміністрація. Поки вони давали остаточних даних. Проте ми також знаємо, що після крайнього удару триває розбір завалів та демонтаж руйнувань

Графіки відключень з нами на тижні, місяці чи роки?

— Будь-які графіки обмежень з нами вже на довго у будь-якій ситуації. Навіть якщо не буде ракетно-бомбових ударів — графіки з нами вже на досить тривалий час. Є сподівання, що при умові фінансування і надходження достатньої кількості обладнання — енергетики працюватимуть.

Але літо нас чекає не просте. Бо коли у нас буде більше сонця — у нас буде дефіцит піку і нам потрібно звикати. У нас вже є будь-який досвід, але ситуація погіршена цієї зими. Так, ми могли підготуватись краще, проте жодна країна світу не встояла би перед такими безпрецендентними атаками.

Скільки років нам знадобиться на відновлення енергетики?

— За наявності належних інвестицій, прогнозованої системи відновлення і якщо все буде проплановано, то до опалювального сезону 2026 року маємо бути без графіків. Це дуже складна історія і дуже великий виклик, це мільярди гривень. Але це питання нашого виживання взимку 2026-2027 року.