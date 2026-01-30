Ольга Бабий, советник секретаря СНБО Украины

Когда в Украине станет больше света и сколько времени будут длиться графики отключения — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказала Ольга Бабий, советник секретаря СНБО Украины.

Нынешняя ситуация в энергетике — это уже дно или может быть еще хуже?

— Если говорить в рамках всей страны, то ситуация в энергетике неоднородная. У нас серьезные проблемы с отсутствием тепла и электроэнергии на прифронтовых территориях - Днепропетровская, Одесская, Черниговская и Сумская области. Кроме того, у нас серьезные ограничения по киевскому региону — сам Киев, и немного лучше ситуация в западных областях.

Поэтому говорить о том, что будет хуже — сложно. У нас уже было хуже, когда был блэкаут, поэтому мы знаем, как это может быть. В результате очередного удара может быть временное долгосрочное отсутствие электроэнергии, но она будет восстановлена. Это вопрос времени — недели или нескольких недель.

Можем иметь жесткие графики, но они вызваны несколькими моментами. Первое — падение температуры, снова идут морозы. Когда у нас нет тепла — мы включаем больше электроприборов и увеличиваем потребление. В этом плане Киев является крупнейшим городом, который страдает в этой истории.

Второе — из-за ракетных ударов у нас постоянно разрушается генерация. И это непрерывный процесс и эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока у нас будут морозы. Потому что нет смысла что-то делать (имеется в виду россиянам. - ред.) с энергосистемой после потепления и увеличения количества солнечной генерации. А эти температуры мы ожидаем на конец февраля. Однако Россия и дальше может разрушать энергосистему, создавая дальнейший геноцид против украинского народа.

На конец февраля-начало марта ситуация в энергетике улучшится?

— Да. У нас будет больше солнечной генерации, будет теплее и не будет такого большого количества потребления электричества как сейчас. Но графики отключений света с нами надолго, однако хоть не будем иметь угроз переохлаждения людей. Сейчас критически с теплом.

Относительно прогнозов возвращения теплоснабжения — можем руководствоваться только информацией из официальных источников. Это "Киевтеплокоммунэнерго" и Киевская администрация. Пока они не давали окончательных данных. Однако мы также знаем, что после крайнего удара продолжается разбор завалов и демонтаж разрушений

Графики отключений с нами на недели, месяцы или годы?

— Любые графики ограничений с нами уже надолго в любой ситуации. Даже если не будет ракетно-бомбовых ударов — графики с нами уже на достаточно длительное время. Есть надежда, что при условии финансирования и поступления достаточного количества оборудования — энергетики будут работать.

Но лето нас ждет не простое. Потому что когда у нас будет больше солнца — у нас будет дефицит пика и нам нужно привыкать. У нас уже есть любой опыт, но ситуация ухудшена этой зимой. Да, мы могли подготовиться лучше, однако ни одна страна мира не устояла бы перед такими беспрецедентными атаками.

Сколько лет нам понадобится на восстановление энергетики?

— При наличии надлежащих инвестиций, прогнозируемой системы восстановления и если все будет пропланировано, то к отопительному сезону 2026 года должны быть без графиков. Это очень сложная история и очень большой вызов, это миллиарды гривен. Но это вопрос нашего выживания зимой 2026-2027 года.