Ситуация в энергетике Украины может ухудшиться — что известно

Ближайшие три недели станут особенно сложными для Украины из-за резкого похолодания и поврежденной энергетической инфраструктуры. На фоне интенсивных российских атак тысячи украинцев остаются без света и тепла.

Об этом пишет издание Reuters.

Жизнь украинцев в ближайшие недели будет тяжелой из-за морозов и последствий массированных ударов России по энергосистеме, заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. По официальным прогнозам, уже на следующей неделе в северных и восточных регионах Украины температура может опуститься ниже -20°C.

"Плохая новость в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость в том, что нам нужно продержаться три недели, а потом станет легче", — отметил Герус в эфире национального телемарафона.

Несмотря на прогресс в мирных переговорах, РФ усилила обстрелы за пределами линии фронта. В результате двух атак на Киев в январе около миллиона человек остались без электроэнергии, а шесть тысяч многоквартирных домов — без отопления. После ремонтов около 700 зданий до сих пор не подключены к теплу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в столице без света остаются 610 тысяч домохозяйств. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, в частности в Харькове, Чернигове и Сумах.

В то же время в ДТЭК заявили об определенном улучшении — в Киеве впервые за несколько недель вернулись к плановым отключениям. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что этой зимой поврежденная энергосистема покрывает лишь около 60% потребностей страны в электроэнергии.

