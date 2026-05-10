Головна Новини дня Українцям порадили готуватися до перебоїв із водопостачанням через атаки РФ

Українцям порадили готуватися до перебоїв із водопостачанням через атаки РФ

Дата публікації: 10 травня 2026 22:49
Українців можуть очікувати перебої з водопостачанням: експерт
Дівчина несе пляшки з водою. Фото: УНІАН

В Україні попередили про ризики нових атак на критичну інфраструктуру в літній період. За словами кандидата політичних наук Андрія Ковальова, російські війська можуть продовжити тактику ударів по об'єктах енергетики та водопостачання під час спеки. Експерт вважає, що метою таких атак може стати створення перебоїв із подачею води для населення.

Ковальов зазначив, що в умовах можливих ризиків українцям варто заздалегідь подбати про базові запаси питної води, повідомляють Новини.LIVE.

Експерт наголосив на важливості правильного зберігання води у спекотну погоду. Висока температура може швидко погіршити якість води навіть у закритих пляшках і ємностях.

Українцям радять заздалегідь підготувати запас води

"Якщо взимку намагалися заморозити українців, то влітку можуть завдавати ударів по водопроводах та електростанціях, щоб залишати людей без води. Потрібно дбати про якість цієї води, бо спека сприяє тому, що вода може швидко зіпсуватися. Коли я роблю запаси, то зберігаю воду в темному або прохолодному місці, щоб вона залишалася якісною", — заявив Андрій Ковальов.

Раніше російські удари вже неодноразово призводили до пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах України. Влада та експерти регулярно закликають громадян мати мінімальні запаси води, продуктів і джерел харчування на випадок надзвичайних ситуацій. Особлива увага приділяється підготовці інфраструктури до літніх навантажень та можливих нових атак.

водопостачання війна в Україні відсутність води
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
