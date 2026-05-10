Украинцев могут ожидать перебои с водоснабжением: эксперт

Девушка несет бутылки с водой. Фото: УНИАН

В Украине предупредили о рисках новых атак на критическую инфраструктуру в летний период. По словам кандидата политических наук Андрея Ковалева, российские войска могут продолжить тактику ударов по объектам энергетики и водоснабжения во время жары. Эксперт считает, что целью подобных атак может стать создание перебоев с подачей воды для населения.

Ковалев отметил, что в условиях возможных рисков украинцам стоит заранее позаботиться о базовых запасах питьевой воды, сообщают Новини.LIVE.

Эксперт подчеркнул важность правильного хранения воды в жаркую погоду. Высокая температура может быстро ухудшить качество воды даже в закрытых бутылках и емкостях.

Украинцам советуют заранее подготовить запас воды

"Если зимой пытались заморозить украинцев, то летом могут наносить удары по водопроводам и электростанциям, чтобы оставлять людей без воды. Нужно заботиться о качестве этой воды, потому что жара способствует тому, что вода может быстро испортиться. Когда я делаю запасы, то храню воду в темном или прохладном месте, чтобы она оставалась качественной", — заявил Андрей Ковалев.

Ранее российские удары уже неоднократно приводили к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. Власти и эксперты регулярно призывают граждан иметь минимальные запасы воды, продуктов и источников питания на случай чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется подготовке инфраструктуры к летним нагрузкам и возможным новым атакам.

